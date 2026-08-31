Российские войска ударили по логистическому центру "DHL Логистик" в Киевской области

Министерство обороны России сообщило об ударе по логистическому центру "DHL Логистик" в Киевской области. Как уточнили в ведомстве, там хранились беспилотники и комплектующие к ним.

Кроме того, в ходе ударов ВС России поражены логистический центр в Одесской области и сухогруз в порту "Южный".

Также российские войска поразили торгово-логистический центр "Заммлер Склад" в Борисполе, где хранили и распределяли грузы военного назначения.

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по объектам ТЭК и логистическим центрам Украины. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".