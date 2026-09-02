Бондарчук не отходит от Исаковой: помог подняться на сцену, сел у ее ног

Недавно в Сети распространилась информация, будто Федор Бондарчук увлекся актрисой Викторией Исаковой, которая недавно овдовела. А сейчас эти слухи лишь усилились.

Накануне, 1 сентября, в столице состоялась премьера фильма "Трудно быть богом". Киноленту представили Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Сергей Безруков и другие. На мероприятии отметились Ксения Собчак, Аглая Тарасова, Ирина Горбачева, Леонид Ярмольник, Марк Эдельштейн, Слава Копейкин и многие другие.

Особое внимание привлекли именно Федор Бондарчук и Виктория Исакова, слухи о тайном романе которых муссируются уже несколько недель. Вначале артист подал руку актрисе, чтобы помочь ей подняться на сцену, а затем сел возле ее ног, чтобы сделать общее фото.

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Ранее журналистка Божена Рынска со ссылкой на свои источники сообщила, что отношения Бондарчука и Исаковой более чем серьезные, они даже вместе ходят в гости. Она дала понять, что у них может быть все хорошо, если Федор Бондарчук не изменит Виктории Исаковой и "не испортит все".

Отметим, что сами Бондарчук и Исакова пока не прокомментировали слухи о любовных отношениях. К слову, год назад Виктория овдовела. Режиссер Юрий Мороз скончался в возрасте 68 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. После смерти супруга артистка с головой погрузилась в воспитание их дочери Варвары.

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