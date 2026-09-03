Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на четверг, 13 августа, 416 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, вражеские БПЛА сбиты и обезврежены над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями.

Кроме того, дроны ликвидированы над Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявлял, что киевский националистический режим "перешел от безысходства к откровенно террористическим методам". Укронацисты атакуют мирных граждан, поскольку бессильны на фронте и продолжают терять территории, подчеркивал министр иностранных дел России.

Россия предпринимает меры для защиты граждан и важных объектов. Главе государства Владимиру Путину доложили о развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы. Руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что "Панцирь" модели СМД-Е, в отличие от предшествовавших моделей, снабжен миниатюрными ракетами, а боекомплект увеличился в четыре раза.