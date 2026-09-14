Харламов и Ковальчук перестали скрывать ребенка

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями. Артисты объявили радостную новость.

О том, что у них родился ребенок, юморист и актриса рассказали на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Влюбленные опубликовали фотографии, на которых Катерина предстала глубоко беременной, а затем из роддома. Судя по кадрам, Гарик Харламов поддерживал жену.

"Хотелось хотя бы на какое-то время оставить это счастье только нашим. Наша девочка родилась. Как в одном маленьком человеке может поместиться столько любви. Это какое-то совершенно невозможное и неописуемое счастье. Спасибо, что выбрала нас. Мы ждали тебя. Очень. Добро пожаловать домой, доченька", - написали счастливые родители.

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Артисты сообщили, что девочка появилась на свет 10 сентября, ее назвали Алисой. Малышка появилась на свет в одном из самых престижных роддомов Москвы.

Отметим, что у известного комика есть 12-летняя дочь Анастасия от бывшей жены, актрисы Кристины Асмус.

Примечательно, что слухи о беременности Катерины Ковальчук ходят с начала года. Так, еще в марте о скором прибавлении в звездном семействе высказался друг пары Денис Дорохов. Однако вскоре сама Катерина Ковальчук прокомментировала эту новость. Она подчеркнула, что никакого официального заявления о грядущем пополнении в семействе они не делали.

Напомним, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов оформили отношения в 2024 году. Для актрисы этот брак стал первым, а для юмориста - третьим. Первой женой шоумена была бывший менеджер одного из московских ночных клубов Юлия. Второй раз он женился на звезде сериала "Интерны" Кристине Асмус.

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