Ночью 15 сентября над российскими регионами сбили 222 БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над российскими регионами 222 украинских беспилотника.

БПЛА были уничтожены в небе над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областями, а также Татарстаном, Крымом и над Черным морем.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Обломки БПЛА повредили четыре частных дома в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Самарской области повреждено промышленное предприятие и жилые дома. Погибших нет, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Ракетной атаке подвергся Таганрог. Погибших и пострадавших нет, но повреждены жилые дома, учебное заведение, газовая труба склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, коммерческое предприятие и склад Ozon, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками гражданские объекты в регионах России. Накануне силы ПВО сбили 399 БПЛА.