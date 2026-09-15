Принц Гарри забрал детей и увез от Меган Маркл

Сегодня, 15 сентября, младшему сыну короля Великобритании, принцу Гарри, исполнилось 42 года. Снова отличилась его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган опубликовала видеонарезку, на которой запечатлен принц Гарри. На одном из кадров видно, как младший брат будущего короля Великобритании увозит сына Арчи и дочь Лилибет на квадроцикле от снимающей их Меган. При этом за принцем и его наследниками бежит собака, чтобы их догнать.

"Он просто лучший. С днем рождения, моя любовь", - коротко подписала кадры Меган Маркл. Как обычно, комментировать публикацию она запретила.

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Отметим, что недавно опальная парочка вернулась в Великобританию после шести лет жизни в США. Принц Гарри и Меган Маркл переехали вместе с детьми на продолжительный срок. Арчи и Лилибет начали учиться в местной школе. По официальной версии, на переезде настоял именно Гарри. Он хочет, чтобы его дети получили британское образование.

Теперь пользователи Сети ждут, поздравит ли младшего брата принц Уильям. Отношения между ними остаются напряженными. Когда-то братья были близки как в личной жизни, так и в совместной работе, однако после ухода Сассекских с королевской службы и ряда громких высказываний Гарри и Меган наследник престола вычеркнул брата из своей жизни.

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