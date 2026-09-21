Жена сообщила о расставании со Стасом Михайловым

В семье популярного исполнителя, любимца женщин Стаса Михайлова происходит странное, считают фанаты. Поводом послужило тревожное сообщение его супруги Инны.

Дело в том, что на официальной страничке Инны Михайловой в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появились неожиданные сообщения. В частности, поверх фото супруга женщина написала: "Человек-фейк", а потом сообщила о расставании.

"Мы больше не вместе. Пожалуйста! Я не имею отношения к его нынешнему образу. И внешнему виду. Это правда!" - сообщила Инна Михайлова на фоне фото, где запечатлена со Стасом Михайловым.

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В Сети многочисленные поклонники сильно встревожены. Многие считают, что аккаунт Инны Михайловой просто взломали и от ее лица разместили недостоверную информацию. Другие же, поверив, сожалеют о том, что распалась одна из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

Отметим, что пока ни Инна Михайлова ни Стас Михайлов никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что Инна и Стас познакомились в 2006 году. Влюбленные оформили отношения через несколько лет, в 2011 году. У пары есть две дочери: Иванна и Мария. При этом от предыдущих отношений у Стаса Михайлова есть сын Никита и дочь Дарья, а у Инны от прошлого брака есть сын Андрей и дочь Ева.

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