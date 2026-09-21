Собянин объяснил, почему нельзя перенести столицу из Москвы в другой город

Переносить столицу России из Москвы в какой-либо другой город сложно и неэффективно. Такое мнение высказал в понедельник, 21 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Политик раскритиковал периодически звучащие предложения перенести столицу России "куда-нибудь за Урал, Сибирь, на Дальний Восток и так далее". Как отметил Собянин, "это не самое простое и не самое эффективное решение".

Мэр Москвы напомнил про мировой опыт, который подтверждает нецелесообразность подобных переездов: "Такая практика в ряде стран показала, что это ни к чему не приводит" (цитаты по ТАСС).

Ранее заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин назвал нецелесообразным перенос российской столицы в Сибирь в качестве драйвера экономического роста. Политик подчеркивал, что для стимулирования развития нужно заниматься развитием инфраструктуры, а сам по себе перенос столицы не приведет к желаемым в этом контексте эффектам.

До того Сергей Шойгу, будучи министром обороны России, отмечал, что в Сибири можно создать несколько научно-промышленных центров, с учетом имеющихся природных ресурсов и потенциала их освоения. В частности, в районе между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста.