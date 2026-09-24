В Подмосковье задержали безработного с 311 кг кокаина

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье организатора наркотрафика из России в Европейский Союз.

Задержанным оказался безработный молодой человек 2001 года рождения. Он организовал канал поставок наркотиков из Латинской Америки в государства Европейского Союза, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчину задержали при транспортировке крупной партии наркотиков. Из незаконного оборота изъято 311,6 килограмма кокаина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Фигурант арестован.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Москве попытку теракта в отношении высокопоставленного чиновника.