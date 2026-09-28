Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. Соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в понедельник, 28 сентября.

Ограничительные меры в виде заморозки активов и запрета въезда на территорию государств — членов Евросоюза под указанным предлогом вводятся в отношении 10 физических лиц и 17 организаций, в том числе детских и молодежных спортивных лагерей России и КНДР, сообщает ТАСС.

Западные страны старательно раздувают миф о "принудительной депортации" и "насильственной ассимиляции" детей из зон конфликта на Украине. Госдепартамент США выделил 25 миллионов долларов на специальную программу по "поиску, возвращению и реабилитации" таких детей. В Киеве утверждают, будто спасенных детей подвергают "идеологической переработке".

Киевский режим не раз цинично обвинял Россию в похищениях детей. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский подчеркивал, что это вранье — на самом деле российские военные, рискуя жизнью, спасали украинских детей от обстрелов. Теперь наши социальные работники занимаются их возвращением.