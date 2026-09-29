Взрыв прогремел возле спортивного объекта в Оренбурге

Взрыв зафиксирован в ночь на вторник, 29 сентября, на территории Академии настольного тенниса в Оренбурге.

Как уточняет информационный центр областной администрации в своем "Макс"-канале, в котельной произошел хлопок газовоздушной смеси. С территории спортивного объекта эвакуировали 53 человека.

Никто не пострадал, однако котельная получила механические повреждения, наряду с этим повреждено остекление на первом этаже Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса.

Расследование причин и обстоятельств инцидента ведут правоохранительные органы, а также сформированный по распоряжению главы региона оперативный штаб.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Сочи. Это происшествие обернулось трагическими последствиями: погиб 70-летний мужчина, трое жителей многоэтажки получили травмы и ранения.