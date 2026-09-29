Российские бойцы нанесли новый групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам на Украине, задействованным в интересах украинской армии.

Как уточняет Минобороны России в своем "Макс"-канале, в Киеве поражено локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго" и компонентов к ним. Также в украинской столице под удары ВС России попали центры обработки данных "Бимобайл" и "Парковый", которые работали в том числе в интересах ВСУ.

Под Киевом российские военные разбомбили складской терминал "Белогородка", где производили и хранили беспилотники.

В Одесской области мишенями для ударов стали электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов, и цех производства дронов.

В порту Измаил поражены объекты, обеспечивающие разгрузку грузов военного назначения, в порту Одесса уничтожен сухогруз. Еще одно такое судно ВС России разбомбили на переходе морем.

Ранее глава украинского правительства Сергей Корецкий, отвечая на вопросы журналистов о рисках Украины лишиться интернета, подтвердил, что "угроза есть по всей инфраструктуре, была, есть и будет до завершения конфликта".

Не менее горькое признание сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Он заявил, что небо украинской столицы находится под полным контролем ВС России — это приговор украинской власти.