Фрукты, творог и больше мяса: обновлено меню для заключенных и обвиняемых

Правительство России скорректировало нормы питания заключенных, сократив относительно неполезную пищу и увеличив долю овощей и мяса.

Как уточняет ТАСС, с марта 2027 года начнут действовать обновленные нормы, предусматривающие приведение рациона заключенных в соответствие с методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

В частности, в тюремном меню несколько сокращены нормы хлеба, картофеля, соли и маргарина. В то же время добавлено сливочное масло, а для обвиняемых — творог (100 г в неделю), куриные яйца (две штуки в неделю) и свежие яблоки (одна штука в неделю) либо фруктовый сок.

Объем овощей в рационе увеличен с 250 до 320-340 г, причем уточняется, что какие овощи должны входить в летнее и в зимнее меню.

Суточная норма мяса увеличена для осужденных с 90 до 100 г.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что граждане, осужденные за преступления и отбывающие срок в колониях, должны иметь нормальные условия содержания. Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что "в уголовно-исполнительной системе у нас улучшилась ситуация", однако еще поступает немало обращений по условиям содержания заключенных.

Тем временем в Израиле прозвучала неожиданная инициатива, касающаяся содержания заключенных: использовать крокодилов в качестве тюремных охранников. Израильский министр охраны окружающей среды Идит Сильман полагает, что это поможет, поскольку "в тюрьмы попали тысячи новых террористов, некоторые из них являются крайне опасными и представляют серьезную проблему для тюремной службы".