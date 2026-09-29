Осенние заморозки пришли в Москву

В поселке Михайловское в Новой Москве столбики термометров в ночь на вторник, 29 сентября, опускались до минус 0,2 градуса. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Метеорологи отмечают, что вплотную к нулевой отметке температура воздуха приближалась в Наро-Фоминске и в Подмосковной.

В целом ночь на 29 сентября оказалась самой холодной для столичного региона с мая. Однако фактически датой осенних заморозков следует считать 17 сентября: в ночь на этот день термометры опускались в подмосковных Черустях до минус 0,1 градуса.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила в комментарии ТАСС, что в Москве и Подмосковье еще похолодает. В дневное время суток в пятницу и в субботу, 2-3 октября, прогнозируется всего лишь плюс 8-13 градусов. По ночам термометры будут падать до 1-6 градусов. Тем не менее, среднесуточная остается около нормы.

При этом в ряде российских регионов уже ждут снега. 30 сентября в Карачаево-Черкесии, на Ставрополье, в Ингушетии, Чечне пройдет сильный дождь, а в высокогорье — дождь с мокрым снегом. 1 октября в Краснодарском крае, за исключением Сочи и Сириуса, ожидается град.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что пока в столичном регионе температура воздуха остается выше нормы на два-три градуса. Однако после 3 октября средняя суточная температура воздуха будет ниже плюс восьми градусов, а значит, начало отопительного сезона уже не за горами.