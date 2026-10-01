Песков: совместные бизнес-проекты с США выгодны всем, но…

Реализация совместных проектов была бы выгодна и России, и США. На это указал в четверг, 1 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, речь идет о потенциальном сотрудничестве в "самых различных областях", причем предполагаются крупные проекты. Такая совместная работа "была бы к большой выгоде и России, и Америки".

Песков подтвердил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать с представителями США перспективы возобновления экономического сотрудничества. Об этом Дмитриев докладывает Владимиру Путину.

Однако Соединенные Штаты по-прежнему увязывают возобновление экономического сотрудничества с Россией с украинским урегулированием. Москва же считает, что можно не дожидаться этого момента и работать для совместной выгоды прямо сейчас, цитирует Пескова ТАСС.

Тем временем источники The New York Times заявили, что Вашингтон может сменить подход и согласиться на заключение ряда деловых соглашений с Москвой до достижения мира на Украине. Собеседники издания отметили, что подобный подход отличается от прежней стратегии администрации президента США Дональда Трампа.

К экономическому сотрудничеству с американцами готов и Минск. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что инвесторы из Соединенных Штатов могли бы подключиться к проекту "Газпрома" в Беларуси — о привлечении российского энергохолдинга к реализации масштабного проекта удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным.