"Вот теперь наша Бася": Пресняков и Подольская сообщили о пополнении в семействе

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги воспитывают сыновей.

А теперь в семействе артистов случилось пополнение. Об этом объявили сами Наталья и Владимир. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярный исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен с очаровательным щенком.

"Вот теперь наша Бася, о которой еще мы не спели", - написала в комментариях Наталья Подольская.

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Многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах. "Какие пупсики", "Какая прелесть", "Чудо! У нас такой же!", "Какой хорошенький", "Вааай!!! Какая пушистина шладкая", "Кавалерчик", - высказались поклонники в Сети.

Интересно, что ранее Владимир Пресняков публиковал фотографию с другой собакой. Теперь фанаты строят догадки, что у семейства два питомца.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская много лет вместе. Они стали встречаться еще в 2005 году, но официально оформили отношения лишь в 2010 году. Спустя пять лет у пары родился первый совместный ребенок - сын Артемий. В 2020 году Наталья родила Владимиру второго сына Ивана. Кроме того, у Преснякова есть старший сын Никита от певицы Кристины Орбакайте.

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