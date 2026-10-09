Внук Аллы Пугачевой стал папой: его сняли с ребенком в Америке

Никита Пресняков уехал жить в США вскоре после начала СВО. В России наследник звездной династии бросил работу в театре и свою группу. Решение о переезде в Америку разрушило не только карьеру, но и семью Никиты. Год назад он развелся с женой.

Тем не менее, сейчас старший внук Аллы Пугачевой счастлив в новых отношениях. Его избранницей стала Карина Филимонова, которая в соцсетях позиционирует себя моделью, видеографом и смм-менеджером. У девушки подрастает маленький сын Лука от прежних отношений.

Недавно Карина объявила в соцсети, что сын стал называть Никиту Преснякова папой. А еще мальчик начал проявлять интерес к музыке. Внук Примадонны души не чает в ребенке. Они много времени проводят вместе. Так, Карина показала, как Никита и Лука катаются на аттракционе.

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Поклонники в Сети сделали вывод, что малыш хочет во всем быть похожим на Преснякова. А особо наблюдательные интернет-пользователи обратили внимание, что Карина очень похожа на бывшую супругу Никиты Алену Краснову. Также от них не скрылось то обстоятельство, что на аккаунт Филимоновой подписались именитая бабушка Никиты Алла Пугачева и его отец Владимир Пресняков.

Напомним, что старший внук Аллы Пугачевой живет в Америке с осени 2022 года. Вместе с Никитой за океан перебралась и его жена Алена Краснова. Однако летом прошлого года она вернулась в Россию. Пара объявила о разводе спустя восемь лет после свадьбы.

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