Фото Шрёдера с Путиным повергло Европу в истерику

Встреча бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера с президентом России Владимиром Путиным во время поездки германского политика в Москву 7 октября встретила резкую критику со стороны европейских лидеров.

Как пишет Bild, представитель партии "Зеленых" Катрин Геринг-Эккардт назвала дружбу Шрёдера с Путиным позором и предательством Европы. Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман обозвала экс-канцлера "самым наглым пенсионером Германии".

С этим, однако не согласны обычные жители европейских стран. В интернете на обличителей посыпались упреки в двуличии. Так, @liane3974 напоминает: "Вы встречаетесь с нацистами в Киеве — к сожалению, от вас иного ожидать и нельзя". @Smarsch666 напоминает критикам Шрёдера, что он "сделал больше для мира в Европе, чем вы когда-либо сделаете" (цитаты по РИА Новости).

Внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Ральф Штегнер видит позитивные возможности в теплых отношениях между Шрёдером и Путиным. После того, как экс-канцлер побывал на праздновании дня рождения российского лидера, Штегнер заявил, что "Шрёдер может открыть двери к Путину" и поспособствовать восстановлению диалога. Политик призвал не заниматься охотой на ведьм, а искать реальные возможности улучшить ситуацию, сообщает Der Tagesspiegel.

В пресс-службе германской компании "Глобус" тем временем уточнили, что Герхард Шрёдер приезжал в Россию ради рабочей встречи с сотрудниками сети. Бывший канцлер Германии входит в наблюдательный совет "Гиперглобуса", в его функции входят вопросы стратегического развития компании в России, сообщает ТАСС.