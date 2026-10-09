Погода омрачит москвичам предстоящие выходные

В ночь на субботу, 10 октября, через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт — он опустит температуру воздуха на несколько градусов. Об этом предупредил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как уточнил эксперт, после нескольких теплых и солнечных дней в Москве и Подмосковье похолодает на 3–5 градусов, пройдут дожди и усилится ветер. Из-за сильных порывов ветра в столичном регионе ввели повышенный уровень погодной опасности.

Осадки прогнозируются преимущественно вечером и ночью субботы, 10 октября, а затем — в ночь с воскресенья на понедельник. Накануне начала новой трудовой недели может выпасть около 20 миллиметров за 12 часов, цитирует Голубева РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус подтвердил в соцсетях, что Москву после пятничного тепла ожидают температурные "качели" до середины следующей недели. Среда, 14 октября, переведет характер столичной погоды к критериям "глубокой осени": в последующие 7-10 дней по ночам ожидается лишь 2-7 градусов выше нуля, днем — не выше 8-13 градусов.

Специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин отмечал, что с 5 по 11 октября ожидается теплая погода с почти летними температурами: воздух к пятнице, 9 октября, может прогреться до 20 градусов. Однако уже в третьей декаде октября в Московском регионе может выпасть первый снег.