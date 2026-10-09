Действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц резко высказался в адрес прежнего руководителя федерального правительства Герхарда Шрёдера, назвав аморальным его теплое отношение к российскому лидеру Владимиру Путина. По мнению Мерца, Шрёдер перешел все границы, приняв приглашение на день рождения Путина во время конфликта на Украине.

Отпор недовольному Мерцу дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он написал в социальной сети Х, что "потомок гитлеровских приспешников" возмущается поездкой Шрёдера в Москву, а сам поддерживает "войну до последнего украинца".

Российский политик предрек незавидное будущее Мерцу, предупредив, что "теперь к нему никто не придет — ни на день рождения, ни на поминки".

Ранее Владимир Путин встал на защиту своего друга Герхарда Шрёдера. Российский лидер по-немецки прокомментировал нападки на бывшего немецкого канцлера, критически высказавшись в адрес современных политиков, которые позволяют себе водить дружбу с нацистами и аплодировать им.

Представитель Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер указал на позитивные возможности в теплых отношениях между экс-канцлером и президентом России, подчеркнув, что "Шрёдер может открыть двери к Путину" и поспособствовать восстановлению диалога. Штегнер призвал не заниматься охотой на ведьм, а искать реальные возможности улучшить ситуацию.