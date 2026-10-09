Три облака плазмы летят к Земле: чем это грозит россиянам

К Земле от Солнца направляются три облака плазмы, первое из которых достигло нашей планеты уже вечером пятницы, 9 октября.

Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), первое облако плазмы спровоцировало магнитные бури умеренного уровня G2.

Еще два облака, отделившиеся от Солнца 7-8 октября и слившиеся в единую структуру, по расчетам, должны достичь Земли в середине воскресенья, 11 октября. Последствия, как ожидается, будут аналогичны первому случаю — магнитная буря уровня G2.

Вслед за этим ученые прогнозируют резкое падение уровня солнечной активности.

Ранее специалисты предупреждали, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.

Научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" в Московской области Станислав Короткий рассказал, что октябрь подготовил для любителей астрономии сразу несколько эффектных небесных явлений. В частности, второй осенний месяц окажется богат на сближения Луны с яркими объектами. Апофеозом октябрьского астрономического шоу станет 28 октября, когда Луна пройдет по северной части Плеяд.