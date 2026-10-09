Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в пятницу, 9 октября, с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, дроны неприятеля были ликвидированы и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей.

Также дроны сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Коми, Крымом и над акваторией Черного моря.

Цинизм укронацистов в выборе мишеней для атак достигает немыслимого уровня. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что ВСУ направили дроны на объекты гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста (МККК). Грузовик и склад были отмечены символикой МККК, так что это не могло быть случайностью.

В Белгородской области бандеровцы направили беспилотник на автомобиль — погибли двое мужчин, еще два человека получили ранения. Региональный оперативный штаб уточнил, что это произошло в селе Ясные Зори.