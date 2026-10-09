Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли под Донецком удар по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом рассказала в пятницу, 9 октября, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Как уточнила омбудсмен в своем "Макс"-канале, под обстрел украинских БПЛА попал грузовик миссии, находившийся рядом со складом. Объекты были отмечены символикой МККК, так что это не могло быть случайностью.

Лантратова потребовала от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и других международных правозащитных структур незамедлительной реакции на атаку. Умышленные удары по защищенному транспорту Красного Креста являются военным преступлением, совершившие его должны быть призваны к ответу.

Ранее в докладе посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника отмечалось, что ВСУ, игнорируя нормы международного гуманитарного права, продолжают атаковать гражданское население, особенно медиков и сотрудников МЧС.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские боевики нанесли ряд ударов по Рыльскому району Курской области, целенаправленно выбирая мишенями места скопления мирных людей. Бандеровцы намеренно атакуют гражданские объекты и мирное население.