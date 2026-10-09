США выдали лицензию на поставки дизельного топлива из России

Министерство финансов США незамедлительно выпустит лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Как рассказали в ведомстве в пятницу, 9 октября, соответствующее распоряжение отдал американский лидер Дональд Трамп. Лицензия будет носить временный характер.

Трамп написал в соцсети Truth Social, что обсуждал ситуацию с топливом с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны договорились, что Россия поставит 300 тысяч тонн дизельного топлива незамедлительно, 500 тысяч тонн — в ноябре, еще 1 миллион тонн — позднее. Кроме того, "в зависимости от состояния своих нефтеперерабатывающих заводов" Россия в течение короткого периода времени поставит еще 3 миллиона тонн дизельного топлива.

При этом 30 сентября российское правительство объявило о пролонгации запрета на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей непосредственными производителями. Предполагалось, что эмбарго сохранится до 31 октября 2026 года.