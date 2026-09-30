Правительство России пролонгировало действующий запрет на экспорт дизельного топлива еще на месяц. Об этом рассказали в среду, 30 сентября, в пресс-службе кабмина.

Как уточняется на официальном сайте правительства, временный запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей непосредственными производителями сохранится до 31 октября 2026 года.

Соответствующее решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании.

Мировые энергетические рынки тем временем продолжает лихорадить, цены на топливо резко растут. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предупреждал, что в Евросоюзе наступит худшая зима с 2022 года из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии.

В попытках стабилизировать ситуацию на рынке дизельного топлива американские власти заговорили о введении эмбарго на его экспорт. При этом президент США Дональд Трамп требует от киевского режима прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы не взвинчивать цены. Как заявил американский политик, главарь режима Владимир Зеленский ответил, что "вероятно, мы так и поступим".