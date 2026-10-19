В Госдуме объяснили, как получать пенсию в 100 тысяч рублей

Россиянам, желающим получать хорошую пенсию, необходимо следить за динамикой своих пенсионных баллов и быть в курсе, на какую сумму пенсионных выплат можно рассчитывать. На это указала в понедельник, 19 октября, заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как отметила парламентарий в интервью "Парламентской газете", главное — это официальное трудоустройство. Когда зарплата выдается в конверте и часть ее не декларируется, важно понимать, что сэкономленные работодателем налоги и страховые взносы не идут в "пенсионный зачет".

Также Бессараб напомнила, что программа добровольного пенсионного страхования позволяет формировать долгосрочные накопления при государственной поддержке. Это надежный инструмент, позволяющий инвестировать собственные средства и получать значительную прибавку от государства.

Однако, признала политик, стоит понимать, что сегодня пенсию 100 тысяч рублей и выше получают лишь особые категории граждан: космонавты, Герои Советского Союза и России, Социалистического Труда и Герои Труда России. Кроме того, уровень поддержки для матерей-героинь сопоставим с уровнем, предоставляемым Героям России.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что бюджет СФР на 2027 год сбалансирован и обеспечит в полном объеме все пенсионные и соцобязательства перед россиянами. Страховые пенсии россиян в 2027 году планируется индексировать темпами, превышающими инфляцию, причем дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции, затем с 1 апреля — с учетом роста доходов Соцфонда.

Между тем пенсионеров предупредили о риске лишиться социальной доплаты — она полагается тем, чья пенсия не дотягивает до регионального прожиточного минимума. Эксперты пояснили, что при определении права пенсионера на доплату учитываются все его доходы. Подводным камнем могут оказаться проценты по банковским вкладам.