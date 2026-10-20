Американские переговорщики на встрече в Осло пообещали Украине "мощные гарантии" на уровне статьи 5 Договора о НАТО. С таким заявлением выступил во вторник, 20 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский.

Утративший легитимность президент Украины встречался со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. По итогам переговоров Зеленский заявил, что Вашингтон настроен предоставить Украине "сильные и мощные" гарантии безопасности, сопоставимые с положением о коллективной обороне в Договоре о НАТО.

В Осло был составлен некий документ, фиксирующий соответствующие предложения. Его Уиткофф передаст российской стороне во время визита в Россию. Киев будет ждать ответа в течение суток, добавил Зеленский.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что во время визита в Россию Уиткофф представит "элементы мира", которые обсудили представили США, Украины и Европы на встрече в Осло. Политик заверил, что "мы добились реального прогресса на двух уровнях", как в общей картине, так и относительно краткосрочной перспективы, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте отмечал, что члены НАТО готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но лишь после достижения мирного соглашения с Россией.