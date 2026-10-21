Редкое зрелище: пик Орионид можно будет увидеть вечером 21 октября

Вечером в среду, 21 октября, достигнет пика активности ежегодный метеорный поток Ориониды. Об этом рассказали в "Роскосмосе" со ссылкой на Московский планетарий.

Как напоминают ученые, Ориониды рождены шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея (1P/Halley), которая возвращается к Солнцу каждые 76 лет, появляясь на ночном небе Земли. Последний раз это случилось в 1986 году, в следующий раз состоится только в июле 2061 года.

Ожидается, что звездопад достигнет пика около 21:00 по московскому времени, наблюдать можно будет около 15-20 метеоров в час.

Руководитель проекта "Астро_Врн" Дмитрий Лавров, которого цитирует vrn.aif.ru, уточнил, что активность метеорного потока Ориониды продлится еще примерно 10 дней. За счет активности и скорости метеоров наблюдать его довольно легко, но лучше выезжать за пределы городской засветки на восток и искать наиболее открытое пространство, где просматривается восток, юг, север и зенит.

Ранее научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" в Московской области Станислав Короткий рассказал, что апофеозом октябрьского астрономического шоу станет 28 октября, когда Луна пройдет по северной части Плеяд — одного из самых известных рассеянных звездных скоплений. Поскольку Луна своим ярким диском закроет часть звезд скопления, наблюдать это явление можно будет лишь при помощи специальных инструментов — хотя бы бинокля.