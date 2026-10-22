МИД России назвал способ возобновить отношения с Западом "с низкого старта"

Россия могла бы восстановить отношения с западными странами, но это потребует конкретных действий с их стороны. На это указал в четверг, 22 октября, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Как отметил дипломат, "мы можем идти с США с низкого старта" и "забыть эту историю". Однако для этого необходимо, чтобы в Соединенных Штатах и в Западной Европе сняли абсолютно все санкции с России.

Грушко назвал невозможным развитие отношений в условиях, когда "мы ходим по минному полю и не знаем, где рванет и где эти санкции будут применяться" (цитаты по ТАСС).

Сенатор Сергей Перминов отметил, что Россия готова к диалогу со странами Европы, однако он должен быть предметным и не превращаться в попытку затягивания времени. Говоря о фигуре конкретного переговорщика, политик подчеркивал, что "важно, чтобы ему можно было доверять". В частности, это может быть экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, цитирует Перминова РИА Новости.

При этом сенатор Владимир Джабаров предположил в комментарии ИС "Вести", что со стороны Европы "специально выдвигаются такие кандидатуры, которые не смогут вести нормально переговоры с нашей страной", чтобы обвинить Россию в недоговороспособности.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб повторил тезис о важности восстановления отношений между Европой и Россией, подчеркнув, что "в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт".