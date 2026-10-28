Путин высказался о протестах во Франции - и объяснил их истоки

Владимир Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, высказался о ситуации с протестами во Франции, передает РИА Новости.

Как отметил российский лидер, на события, которые сейчас происходят в крупных французских городах, влияют соцсети, не являющиеся для страны суверенными.

"Они (власти - ред.) с трудом влияют или вообще не влияют на работу соцсетей в своей стране", - указал Владимир Путин.

Протесты начались во Франции в середине сентября. В пригородах Парижа на улицы вышли требующие улучшения состояния школ старшеклассники. Вскоре к ним примкнули недовольные повышением цен в стране. В дальнейшем акции распространились на другие регионы.

Так, в общенациональной демонстрации 17 октября участвовали около 550 тысяч человек. Полицейские применили против митингующих шумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

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