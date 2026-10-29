Отказ Европы от российского газа привел к серьезным экономическим проблемам для европейских государств. На это указал в четверг, 29 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера в комментарии "Известиям", "вряд ли это мудрая позиция" Европы, где "экономическая ситуация ухудшается". Из-за отсутствия недорогих энергетических ресурсов "экономика стагнирует".

Песков заявил, что "экономика огромная, европейская, мощная, понятно, что там большой запас мощности, но в то же время какие-нибудь германские бюргеры, они не очень привыкли выходить из зоны комфорта, а им сейчас приходится выходить".

Резюмировал политик замечанием о том, что европейские страны самостоятельно "рубят сук, на котором сидели".

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз утратил ключевые экономические преимущества, которые опирались отчасти на дешевые энергетические ресурсы из России. В Москве указывали, что европейцы теперь платят за газ примерно в девять раз больше по сравнению с американцами из-за отказа от российских энергоресурсов.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отмечал, что европейцы сами создают себе проблемы, убеждая энергетические компании не вкладываться в традиционную энергетику: "Спрос восстановился после ковида, а предложение уже не смогло удовлетворить этот спрос".