Премьер Грузии объявил о стремлении укрепить связи с Россией

Власти Грузии считают своей целью укрепление связей с Россией по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам. Об этом заявил в понедельник, 2 ноября, глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

Политик подчеркнул, что его новый спецпредставитель по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили уже начал работать эффективно в этом направлении.

Вдаваться в подробности Кобахидзе отказался, отметив, что речь идет про вопрос сугубо государственной важности, сообщает ТАСС.

При этом ранее Кобахидзе заявлял, что Грузия не станет восстанавливать полноценные дипломатические отношения с Россией, пока российские власти признают независимость Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси утверждают, что мирное разрешение ситуации "является одним из внешнеполитических приоритетов" Грузии.

Между тем Кобахидзе отметил двуличие европейских политиков, которые стремятся добиться полного прекращения любых отношений между Россией и Грузией. Двойные стандарты Брюсселя, по словам политика, проявились во время массовых протестов во Франции: представители Евросоюза поощряли митингующих в Грузии, но против французских протестующих завели уголовное дело. По словам премьера Грузии, "это показывает позорное лицо европейской бюрократии".