Европу предостерегли от бойкота сборной России по хоккею

Сборная Норвегии отказалась играть против России в случае ее допуска к участию в чемпионате мира по хоккею 2027 года в Германии. Об этом объявил Норвежский хоккейный союз.

Это заявление последовало за оглашением решения Международного арбитражного суда (CAS), постановившего снять все запреты на участие российских хоккеистов и российской хоккейной сборной в международных турнирах. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Устраивает это далеко не всех. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала установить запрет на въезд российских спортсменов на соревнования в Шенгенскую зону, хотя Финский хоккейный союз пообещал не запрещать своим командам соревноваться с россиянами.

Глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон выразил разочарование решением CAS и отказался поддержать возвращение России. По его словам, шведская сборная откажется играть против россиян на ЧМ-2027. Источники утверждают, что аналогичное решение намерена огласить и сборная Дании.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил РИА Новости, что бессмысленно бойкотировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских команд на международную арену: "Если санкции будут соблюдаться, то боюсь, что гнилая Европа долго не выдержит, потому что это будет сильный удар по ним. Им запретят проводить какие-либо международные соревнования".

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что его не удивили антироссийские заявления по поводу вердикта CAS, но подчеркнул, что российские хоккеисты всё расставят на свои места: "Все решится на поле боя. Мы им дадим по соплям, и все это закончится".