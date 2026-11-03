Минспорта объяснило, как накажут авторов бойкота сборной России по хоккею

Россия не оставит без внимания угрозы и попытки шантажа со стороны ряда государств после решения Международного арбитражного суда (CAS) о возвращении российской сборной по хоккею на международные турниры без ограничений. Об этом предупредил во вторник, 3 ноября, министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

За несколько дней уже пять стран заявили, что их национальные сборные откажутся играть со сборной России на ЧМ-2027: Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Латвия.

Как подчеркнул Дегтярев, материалы о таких отказах будут переданы в Международный олимпийский комитет, причем "не только по тем странам, которые угрожают и шантажируют Международную федерацию хоккея бойкотом, но и по тем странам, которые должны принимать турниры с участием россиян — они тоже у нас на карандаше".

Российский политик отметил, что такие бойкоты направлены против мирового спорта, поскольку авторы подобных угроз "лишают и свою сборную возможности посоревноваться, сойтись в очном поединке, и своих болельщиков зрелища". Дегтярев счел это инфантилизмом.

Между тем член Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) Всеволод Кукушкин, которого цитирует ТАСС, рассказал, какое наказание предусматривает спортивный регламент за отказ выйти на лед против какой-либо команды. Эксперт отметил, что таким сборным должны присудить техническое поражение со счетом 0:5: "Речь идет именно о невыходе на один матч, в следующем они выходят, но минус три очка против нас у этой команды есть".

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ранее отметил, что его не удивили антироссийские заявления по поводу вердикта CAS, но подчеркнул, что российские хоккеисты всё расставят на свои места: "Всё решится на поле боя. Мы им дадим по соплям, и всё это закончится".