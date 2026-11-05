В ночь на 5 ноября в небе над Россией сбили 496 беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 496 вражеских беспилотников над регионами России.

Беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Все БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Рязанской области после атаки загорелись промышленные объекты, возникли перебои со светом. Есть один пострадавший.

В пригороде Воронежа повреждены заборы частного дома и полуприцеп, пострадавших нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 709 беспилотников.