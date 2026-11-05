Бросившая Стаса Михайлова жена предъявила доказательство развода

Инна Михайлова демонстрирует роскошную жизнь, в которой как будто нет места ее мужу, певцу Стасу Михайлову. А теперь гламурная блондинка, по мнению сетевых сыщиков, предъявила 100% доказательство, что рассталась с супругом.

Некоторое время назад супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. Кроме того, она назвала супруга "человеком-фейком" и подчеркнула, что к нынешнему образу Стаса Михайлова не имеет никакого отношения. А позднее Инна уточнила, что "измен не было".

В близком кругу утверждают, что певец и его супруга расстались по-настоящему. Поговаривают, что отношения просто изжили себя. Другие же утверждают, что Инна не смогла смириться с тем, что Стас "начал выходить из-под контроля". Дело в том, что недавно он сменил команду, с которой работает. По слухам, Инне новый состав не понравился.

Меж тем сетевые сыщики провели собственное расследование. Они внимательно прошерстили официальную страничку Инны Михайловой в запрещенной социальной сети "Инстаграм" и сделали вывод, что в настоящее время супруга прославленного артиста живет за границей. По их мнению, Инна поселилась с одним из своих старших детей.

Регулярно в своем блоге гламурная блондинка демонстрирует детали шикарной жизни и как будто ни о чем не жалеет. А теперь Инна объявила, что похудела на десять килограммов.

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Поклонники сделали вывод, что таким образом она предъявила доказательство развода, ведь среди представителей шоу-бизнеса распространена практика на фоне расставания менять имидж: красить или отрезать волосы, поправляться или худеть. Кроме того, некоторые знаменитости даже меняют место жительства, покупают новых домашних питомцев и т.д.

Отметим, что сам Стас Михайлов не комментирует слухи о расставании с женой. Более того, в недавней беседе с журналистами он заявил, что о семье ничего говорить не будет.

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