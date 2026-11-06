Маловероятно, что Украине удастся вернуть себе территории, утраченные в ходе конфликта с Россией. Такое мнение высказал в пятницу, 6 ноября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как заявил нидерландский политик, "нам остается надеяться, что эта война закончится", тем более что многие конфликты "заканчиваются мирным соглашением".

Однако это, как подчеркнул Марк Рютте, зачастую предполагает компромисс, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что жители Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сделали предельно ясный, четкий и законный выбор в ходе референдумов, проголосовав за воссоединение с Россией. Президент подчеркнул, что борьба жителей этих регионов за свободу и справедливость абсолютно праведна.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул, что Донбасс и Новороссия — это "старые наши регионы, которые исторически наши" и "они все так или иначе связаны с нашей историей". Политик отметил, что поэтому называть вернувшиеся в состав России территории новыми неправильно.