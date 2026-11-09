Алибасов почернел от горя после известия о смерти Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября. Народной артистке РСФСР было 88 лет. Свои последние дни она провела в больнице. Вдова Василия Шукшина находилась в тяжелом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

До последнего дня за актрисой ухаживала младшая дочь Ольга. Также известно, что Лидия Федосеева-Шукшина дружила с Бари Алибасовым и созванивалась с ним почти каждый день даже после развода, который случился в 2021 году.

Когда актрисы не стало, сын Бари Алибасова заявил, что не скажет отцу печальную новость. Однако журналисты буквально атаковали продюсера звонками. Ведь он был пятым и последним мужем Федосеевой-Шукшиной. В итоге Бари Алибасов сам вышел на связь.

Он записал видеообращение, которое опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Умерла Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Яркая, теплая, талантливая актриса российского кино. Для меня Лида осталась близким человеком, подарившим мне и любовь и заботу", - заявил продюсер, который, облаченный в траур, буквально почернел от горя.

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Прощание с народной артисткой РСФСР состоится 11 ноября. Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина известна по ролям в таких фильмах, как "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину", "Калина красная", "Печки-лавочки", Хождение по мукам", "Крейцерова соната" и другим.

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