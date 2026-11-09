Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать принятие бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, если не удастся достичь договоренности по финансированию нужд Украины.

Как пишет Financial Times, такую угрозу германский политик высказал в письме председателю Евросовета Антониу Коште. Мерц потребовал предпринять меры для преодоления разногласий по украинскому вопросу, причем сделать это уже 13 ноября в Дублине — на неформальной встрече лидеров стран ЕС.

При этом Rapporteur подчеркивает, что отсутствие согласованного семилетнего бюджета обещает стать крупной проблемой, которая отравит европейцам предстоящее Рождество. Достичь компромисса по этому и ряду других вопросов тем сложнее, чем ближе выборы в ряде европейских стран, запланированные на 2027 год.

Европейские лидеры всё чаще выражают усталость от бесплодности накачивания киевского режима деньгами и вооружениями. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария отказываются финансировать новый кредит для Украины — на сей раз на сумму 70 миллиардов евро. Франция, Италия и Польша стремятся сократить расходы в преддверии избирательных кампаний.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выражал возмущение тем, что "Украина уже кричит, что у нее нет денег", хотя на 2026-2027 годы ей был согласован огромный кредит в 90 миллиардов евро. Лидер нидерландской "Партии свободы" Герт Вилдерс назвал бесконечно возрастающие запросы Киева наглостью.