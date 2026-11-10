Лавров: дверь в ОДКБ для Армении не захлопывается

Члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласовали вынесение на рассмотрение глав государств решение о приостановке приема на работу в Секретариат ОДКБ граждан Армении и о приостановке права голоса Армении в ОДКБ. Об этом рассказал во вторник, 10 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как уточнил дипломат, это решение продиктовано требованиями Устава Организации, который гласит: если задолженность в бюджет ОДКБ превышает двухлетний период, соответствующая страна лишается права голоса. Армения давно не платила членские взносы.

Однако, подчеркнул Лавров, "дверь мы не захлопываем", тем более что от Армении не поступала официальная заявка на выход из ОДКБ. Российский министр подчеркнул: если официальный Ереван всерьез убежден, что членство в Организации больше "не обеспечивает нужды Армении в сфере безопасности", тогда "надо выходить". Однако "если хотят, чтобы мы выгоняли Армению, мы так не будем делать".

Глава МИД России уточнил, что даже в случае лишения Еревана права голоса в ОДКБ из-за задолженности по взносам "у армянских коллег фактически сохранятся все основные права по Договору о коллективной безопасности, в том числе право на саму коллективную безопасность" (цитаты по ТАСС).

Ранее глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил, что у его страны имеются основания не считать Россию стратегическим партнером. Политик заявил в форме риторического вопроса, что "Россия и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности".