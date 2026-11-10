Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в течение вторника, 10 ноября, 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник указал на двуличие киевского режима. Пока его главарь Владимир Зеленский рассказывает о важности гуманитарных вопросов, укронацисты продолжают бить по заведомо мирным объектам. В течение недели перед переговорами в Абу-Даби ВСУ били по пассажирским автобусам в России, погибли семь человек.

Бандеровцы продолжают охоту за работниками ЖКХ и сотрудниками российского МЧС, которые помогают пострадавшим при налетах вражеских БПЛА и ликвидируют последствия атак. Например, в ЛНР в районе села Желтое украинский дрон прицельно врезался в пожарный автомобиль. В поселке Изварино от намеренного удара ВСУ погиб 37-летний командир отделения спасательного отряда, который прибыл для тушения пожара.