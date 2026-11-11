Глава Роспотребнадзора предупредила о риске завоза опасных инфекций

Угрозы биологической безопасности неуклонно растут, эпидемиологическая обстановка в разных странах мира остается напряженной. На это указала в среду, 11 ноября, руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова.

Как подчеркнула эксперт на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, нарастанию таких рисков способствует целый спектр факторов: антропогенное воздействие, кратное увеличение миграции, изменение климата, расширение торгово-экономических и транспортных связей, развитие науки в сфере биотехнологии искусственного интеллекта.

На этом фоне вполне возможен завоз опасных инфекций в Россию — главной задачей властей и компетентных органов является недопущения распространения патогенов, отметила Попова. Наша страна готова к отражению эпидемиологических рисков, а в сотрудничестве с другими членами ОДКБ сформированы силы и средства реагирования на биоугрозы.

В этом контексте президент России Владимир Путин отметил активизацию партнерства государств ОДКБ в сфере поддержания биологической безопасности и противодействия распространению опасных инфекций, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря про высокие риски возникновения и завоза новых инфекций, призывал обеспечить технологическую независимость в борьбе с такими угрозами, чтобы России "кислород не перекрыли" в любой момент.