Москвичам пообещали снег 18 ноября

После сухого начала недели жителей Москвы и Подмосковья ожидает возвращение осадков, в том числе — в виде снега. Об этом предупреждают в понедельник, 16 ноября, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения Российской академии наук.

Как уточняют ученые, в столице утром среды, 18 ноября, прогнозируется снег (иногда — снег с дождем) при температуре от минус двух до нуля градусов. До середины дня выпадет около двух миллиметров осадков.

В четверг, 19 ноября, столбики термометров подрастут примерно до четырех градусов выше нуля. Большую часть дня будет пасмурно, а под вечер может пройти небольшой дождь.

В пятницу и выходные, 20-22 ноября, будет доминировать сухая пасмурная погода с редкими вкраплениями моросящих дождей и дневной температурой пять-шесть градусов тепла.

По прогнозу, на который ссылается Лаборатория солнечной астрономии на своем официальном сайте, устойчивые снегопады в Москве начнутся лишь в последних числах ноября.

Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин подтвердил в интервью Первому каналу, что снежного покрова пока не будет ни в Московском регионе, ни в более южных субъектах страны. Лишь в третьей декаде ноября, ориентировочно ближе к 23-25 ноября, в столице ожидают устойчивую среднесуточную температуру около нуля с ночными заморозками до минус пяти градусов. Этому могут сопутствовать осадки в виде мокрого снега, а также гололедица на дорогах.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что осень будет "править бал" до конца ноября, а "премьера настоящей русской зимы" состоится только в декабре. При этом до конца календарной осени зима со своими проявлениями будет "неоднократно выходить на сцену, объявлять ложную тревогу, проверять нас на готовность к новому сезону".