На территории Украины находятся действующие военнослужащие французской армии. Это подтвердила во вторник, 17 ноября, министр-делегат при министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо.

Рассказывая о помощи киевскому режиму, Рюфо напомнила про поставки артиллерии, боевой авиации, средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также про многолетнюю подготовку украинских военнослужащих на территории Франции и Польши.

При этом представитель французского оборонного ведомства подтвердила присутствие на Украине военных из Франции, но заверила, что их численность "весьма ограничена" и у них "отсутствуют какие-либо намерения принимать участие в боевых действиях", сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что ввод иностранных военных на Украину будет означать прямое и неоспоримое вступление соответствующих стран в войну. Как подчеркнул дипломат, европейцев "тысячу раз предупреждали" о последствиях.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что наша страна проводит специальную военную операцию, чтобы помешать появлению на Украине западных войск. Гипотетическое размещение на Украине военных контингентов Евросоюза и НАТО, о котором неоднократно говорили на высшем уровне в западных странах, абсолютно неприемлемо для России.