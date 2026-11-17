Соединенные Штаты поддерживают способность Украины наносить удары "средней дальности" вглубь территории России. С таким заявлением выступил во вторник, 17 ноября, заместитель американского министра войны Элбридж Колби.

По словам представителя Пентагона, "мы очень сфокусированы на поддержке способности Украины защищать себя, а также этих ударов, так сказать, средней дальности".

Вашингтон предпринимает в отношении Киева шаги по практической реализации изложенной позиции, цитирует заявление Колби ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал не питать излишне радужных ожиданий в связи с некоторым улучшением отношений между нашей страной и США. Политик подчеркивал: укронацисты не прекращали попытки атаковать территории России, а Соединенные Штаты не прерывали военное сотрудничество с Украиной, поэтому "розовые очки" ни к чему.

При этом один из американских переговорщиков Джаред Кушнер уверял, что "в ходе серьезных обсуждений, проходящих вне поля зрения общественности", обозначились некие "позитивные и конструктивные идеи" относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.