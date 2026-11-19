Павел Прилучный и Зепюр Брутян появились на публике. После этого в Сети поползли слухи о второй беременности красавицы-актрисы.

Поводом для обсуждений стал новый выход в свет Зепюр Брутян. Супруга сопровождала Павла Прилучного на церемонии вручения премии OK! Awards "Больше чем звезды" в номинации "Приз зрительских симпатий".

Зепюр предстала в наряде по фигуре с открытыми плечами, состоящим из корсета темного цвета и блестящей юбки. Кудрявые от природы локоны актриса распустила. Однако особо наблюдательные фанаты в Сети высказали предположение, что Брутян может быть беременна.

Они заметили, что актриса старалась не привлекать к себе излишнего внимания, сумочку держала перед собой, как будто бы прикрывая ею словно бы округлившийся живот, а потом и вовсе накинула на плечи пиджак, который скрыл ее фигуру.

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Если Зепюр действительно беременна, то для Павла этот ребенок станет четвертым. Напомним, что в 2022 году Прилучный женился во второй раз после тяжелого и скандального развода с актрисой Агатой Муцениеце. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян.

Свадьба оказалась роскошной, с обилием гостей. В 2023 году актриса родила сына Микаэля. Кроме того, от брака с Муцениеце у Прилучного есть сын и дочь.

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