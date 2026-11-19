Чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу пройдут в Дворце гимнастики в Лужниках с 19 по 21 ноября 2026 года. Турниры станут главными соревнованиями сезона, сообщили организаторы мероприятия.

Соревнования организовала Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) при поддержке Российского спортивного фонда. Турниры пройдут в год 40-летия акробатического рок-н-ролла в России. Спортсменов примет МФСК "Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой" в "Лужниках" - одна из крупнейших спортивных площадок Москвы.

"В настоящее время в Москве акробатическим рок-н-роллом занимаются свыше 17 тысяч человек. Более двух тысяч из них - профессиональные спортсмены, которые тренируются в спортивных школах столицы. Московская школа акробатического рок-н-ролла является одной из ведущих в России. В прошлом году более 50% состава национальной сборной по этому виду спорта составляли именно москвичи. И сегодня им снова предстоит бороться не только за новые звания и разряды, но и за путевки в сборную России, которая представит нашу страну на международных соревнованиях", - рассказал заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Ранее он рассказал, что "Кубок сильнейших" стал ключевым элементом в системе подготовки гимнасток высокого уровня