Анастасия Костенко записала видео, на котором предстала с внушительным декольте. Многие пользователи Сети высказали мнение, что с ее бюстом что-то не так.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" модель Анастасия Костенко вступила в диалог с подписчиками, которые усомнились в "нормальности" ее груди. Ранее она перенесла повторную маммопластику именно из-за того, что после первой операции грудь оказалась слипшейся.

Сейчас же Анастасия упорно отрицает какие-либо проблемы с телом. "У меня узкая "межгрудка", именно она является самым главным запросом среди всех пациенток. Сращивание, оно же синмастия, выглядит иначе, это когда два импланта съезжаются без отступов. У меня есть отступ", - заявила модель.

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Вот только многие комментаторы убеждены, что проблема слипшейся груди у Костенко никуда не исчезла. Напомним, что Анастасия Костенко делала пластику четыре года назад в Дубае у известного хирурга. Но через месяц забеременела. Анастасия родила сына и кормила его грудью, это и привело к осложнениям. Силиконовые вставки будто слиплись.

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