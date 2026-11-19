Москва по дипканалам пригласила европейцев приехать в российскую столицу, чтобы выслушать позицию по урегулированию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге после встречи с лидерами КНР и США.

По словам российского лидера, нашей стране нужно понять, с чем европейцы готовы прийти на трехсторонние переговоры. Обсуждать вопросы безопасности в Европе без европейцев бессмысленно, заявил Путин.

Как отметил президент, Москва согласилась с предложением Вашингтона, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность, передает РИА Новости.

Ранее Путин раскрыл свое видение архитектуры европейской безопасности: важно осознать реалии и быть готовыми к компромиссам.