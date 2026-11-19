Европейские лидеры заявляют о стремлении добиться мира на Украине, но тут же декларируют готовность ввести свои войска на украинскую территорию. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в четверг, 19 ноября, во время пресс-конференции на полях саммита АТЭС.

Как подчеркнул Владимир Путин, фактически своими обещаниями ввести военных на Украину после прекращения огня Европа заявляет: "Мы не допустим мира".

Глава государства отметил, что "с этим надо разобраться". По этой причине Россия и приглашает представителей стран Европы в Москву.

Напоминание Владимира Путина о недопустимости появления иностранных контингентов на Украине прозвучало после признания властей Франции в том, что на украинской земле находятся французские военные. Официальный Париж пытается заверить, что они не участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима, а лишь осуществляют консультации.